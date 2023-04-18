На участке федеральной трассы в Челябинской области на семь месяцев ограничат движение

Ограничено дорожное движение в Красноармейском районе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск на участке 25 км – 37 км (в Красноармейском районе) временно ограничено движение транспортных средств. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение.
Период ограничения – до 20 ноября 2023 года.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и внимательно следить за дорожными знаками.
Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).
Челябинск, Виктор Елисеев
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