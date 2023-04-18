В Челябинской области вынесли приговор адвокату, присвоившей квартиру и землю умиравшего

Адвокату из Магнитогорска огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, адвоката региональной адвокатской палаты признали виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия юрист получила доверенность на право распоряжения имуществом жительницы Магнитогорска, когда оказывала ей юридическую помощь. В июле 2020 года, зная, что женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, адвокат решила переписать на себя квартиру, земельный участок и построенный на нем дом в СНТ.

Сначала она по доверенности от имени реальной собственницы якобы продала недвижимость своей знакомой, в действительности не получив никаких денег. А та, в свою очередь, передала имущество по договорам купли-продажи ей.

Стоимость похищенного составила около 1,4 миллиона рублей.

Суд приговорил юриста к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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