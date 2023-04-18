В Челябинске подросток попал в реанимацию, отравившись вейпом

Врачи три дня боролись за жизнь 13-летнего челябинца, накурившегося вейпом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы, подростка обнаружила дома родная сестра.

«Парень находился в спутанном сознании – его сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжелого состояния он не мог объяснить, что с ним происходит. Подросток был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ему оказали экстренную помощь», – рассказали медики.

На протяжении трех дней за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации и интенсивной терапии. Мальчику провели курс инфузионной терапии, а также сделали ряд обследований, чтобы исключить нарушения мозгового кровообращения и токсическое поражение. Анализы показали в крови ребенка критический уровень никотиновых веществ.

После стабилизации состояния и прихода в сознание челябинец рассказал, что приступ случился после употребления вейпа. На протяжении нескольких часов парень играл в компьютерные игры и за это время выкурил более 3 миллилитров никотиновой жидкости.

«Электронные сигареты, вейпы и другие аналогичные устройства не бывают безопасными. Баночки с яркими привлекательными этикетками несут смертельную опасность для детей. Например, вейпы оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие и другие органы. Любые «парилки» в руках у детей – повод бить тревогу», – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова.

В ближайшее время пациента планируют перевести из реанимации в педиатрическое отделение. Его состояние стабильно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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