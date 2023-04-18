В Челябинске на полдня отключат светофор на оживленном перекрестке

Важный перекресток на северо-западе Челябинска останется без светофора на весь рабочий день.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, автомобилистам необходимо быть внимательными в среду, 19 апреля, из-за технических работ на дорожном объекте.

«Завтра, 19 апреля, с 8:00 до 18:00 планируется отключение светофора на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина», – заявили чиновники

Отметим, что это один из наиболее оживленных перекрестков северо-запада Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»