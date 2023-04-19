19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2023, среда

10:00 Челябинск – Торжественный митинг в честь открытия Регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» (Бульвар Славы, мемориал «Вечный огонь»)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию легкой атлетики и ежегодной легкоатлетической эстафете в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

16:00 Челябинск – Открытие выставки «Урала седого геройские дети», посвященной 80-летию формирования 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

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