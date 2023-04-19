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Среда, 19 апреля 2023, 06:45 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

19 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

19.04.2023, среда

  • 10:00 Челябинск – Торжественный митинг в честь открытия Регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2023» (Бульвар Славы, мемориал «Вечный огонь»)

  • 10:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная развитию легкой атлетики и ежегодной легкоатлетической эстафете в Челябинске (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Урала седого геройские дети», посвященной 80-летию формирования 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

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