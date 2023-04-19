В Копейске отказались от салюта в День Победы

Власти Копейска заявили, что не будут устраивать фейерверк 9 мая.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, такое решение было принято в ходе заседания оргкомитета по проведению мероприятий в рамках празднования 1 и 9 мая.

Как рассказала заместитель главы города по социальному развитию Светлана Логанова, 1 мая горожане смогут принять участие в традиционной городской легкоатлетической эстафете и велогонке.

В этом году они пройдут в обычном режиме по привычному маршруту. Старт и финиш мероприятия – на площади Красных партизан. С целью обеспечения безопасности участников сотрудниками Отдела МВД РФ по Копейску 1 мая в центре во время эстафеты и велогонки будет закрыто движение транспорта.

В рамках спортивного праздника состоится парад участников и показательные выступления юных спортсменов города.

Большое количество мероприятий запланировано на 9 мая. Городской митинг на площади Красных партизан, возложение венков к мемориалам воинской славы и Вечному огню, парад по проспекту Победы, фронтовой привал с солдатской кашей, турнир по боксу, реконструкция танцплощадки с довоенными танцами, концерт участников фестиваля «Красная гвоздика» и многое другое ожидают копейчан и гостей города. Завершится насыщенный день коллективно исполненным Гимном Победе.

Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в рекомендуемом формате – то есть без шествия.

Фейерверк не запланирован, поэтому ограничения дорожного движения не будет.

Сотрудники полиции Копейска предупреждают о том, что во время праздничных мероприятий нельзя использовать беспилотные летательные аппараты. В противном случае они будут вынуждены действовать в соответствии с «Законом о полиции».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»