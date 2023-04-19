«Требуем закрыть карьер»: челябинские садоводы пригрозили обратиться к президенту России из-за рукотворных пылевых бурь

Сады вблизи Старосмолинского карьера в Челябинске продолжает заваливать пылью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», камнедробильный завод на Старосмолинском карьере работает незаконно. Об этом члены СНТ «Полет-2», «Локомотив» и «Янтарь» заявили в очередном обращении.

Возмущение челябинцев понять можно: приближается садоводческий сезон, но вид их собственных участков вызывает у южноуральцев лишь слезы: земля продолжает скрываться под толстым слоем пыли, образующейся в результате работы камнедобывающего предприятия.

Напомним, противостояние садоводов и промышленников началось еще в 2016 году. Именно тогда челябинцы начали жаловаться на пыль, обрушивающуюся на их садовые участки. Причиной выбросов, считают горожане, стала деятельность камнедробильного предприятия, связанного с вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.

За годы «пылевой войны» урожай в располагающихся поблизости СНТ стало невозможно есть. Продать участки тоже проблематично: из-за вечных «каменных осадков» рыночная стоимость земли существенно снизилась, желающих обзавестись участком недалеко от Старосмолинского каменного карьера не наблюдается.

Садоводы уже жаловались и в мэрию, и в прокуратуру. По итогам проверки в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело.

Но на работу предприятия это нисколько не повлияло. А на садовых домиках продолжает оседать пыль. Возмущенные участники СНТ грозятся обратиться за решением проблемы к президенту России Владимиру Путину.

Южноуральцы уверены, что расширение карьера и фактическое уничтожение защитной лесной полосы поставили под сомнение законность деятельности предприятия, и требуют его закрыть или хотя бы обеспечить современными пылеулавливающими установками.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»