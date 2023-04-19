российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 апреля 2023, 11:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

Власти Челябинска направят 33 миллиона рублей на замену 13 трамвайных остановок

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для замены трамвайных остановочных комплексов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», под реконструкцию должны попасть остановки на Свердловском тракте, проспекте Победы и улице Кирова. О начале конкурсных процедур оповестила администрация областного центра. Документация размещена на портале госзакупок.

Согласно извещениям, городские власти намерены заключить с контрагентами три контракта на оборудование 13 остановочных комплексов:

Свердловский тракт, посадочные площадки на остановке «Депо № 2», в двух направлениях;

Свердловский тракт, остановка «Лакокрасочный завод», площадки в двух направлениях

Свердловский тракт остановка «Ветлечебница», остановки в обоих направлениях;

проспект Победы, остановка «ул. Кудрявцева»;

проспект Победы, остановка «ул. Артиллерийская», площадки в двух направлениях;

улица Кирова, остановка «Цирк», две площадки;

улица Кирова, остановка «ул. Калинина», две площадки.

В общей сложности мэрия готова потратить на это 33,5 миллиона рублей. Работы должны быть окончены до конца августа 2017 года.

Напомним, ранее региональный миндортранспорт заявил о планах направить в 2023 году на ремонт трамвайных путей Челябинска 1,3 миллиарда рублей. Во столько обойдется ремонт 15,06 километра трамвайных путей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,