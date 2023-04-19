Кафе, ставшее причиной вспышки гепатита А в Челябинске, снова опечатали

Деятельность челябинского кафе, нарушившего требования к организации питания населения, приостановлена на новый срок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, судебными приставами Центрального района Челябинска вновь опечатаны помещения предприятия общественного питания «Дархан».

«В середине марта при проведении осмотра по истечении срока ранее назначенного наказания в виде приостановления деятельности было установлено, что индивидуальным предпринимателем так и не устранены обстоятельства, послужившие основанием для привлечения к ответственности, и не обеспечено соблюдение обязательных требований санитарных правил», – рассказали в УФССП.

Так, в кафе не созданы условия по санитарно-эпидемиологическим мероприятиям, направленным на профилактику гепатита А, гарантирующих соблюдение санитарных правил и требований, предъявляемых к заготовке, хранению, технологии приготовления и реализации продуктов питания. По-прежнему отсутствует программа производственного контроля, а сам контроль, в том числе лабораторный не проводится. Поточность расположения помещений с учетом используемого сырья оценить невозможно, поскольку на момент осмотра они не были оборудованы, инвентарь промаркирован не в полном объеме. Кроме того, у одного сотрудника отсутствовала медицинская книжка, еще у одного – отметка о допуске к работе.

«При наличии указанных нарушений деятельность предприятия общественного питания «Дархан» создает реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний людей, причинения вреда жизни и здоровью граждан», – сочли в Роспотребнадзоре.

В отношении хозяйки заведения составили протокол об административном правонарушении по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Центральный районный суд, рассмотрев дело об административном правонарушении, признал ее виновной и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия «Дархан» на срок 90 суток с даты окончания ранее установленного срока, то есть с 12 марта 2023 по 12 июня 2023 года включительно.

Сотрудники службы произвели опечатывание помещений кафе. Исполнение судебного решения в течение всего срока приостановления будут контролировать судебные приставы.

Напомним, в новогодние каникулы несколько человек после посещения этого кафе попали в инфекционное отделение одной из городских больниц, и у челябинцев был подтвержден гепатит А.

Сначала медики подтвердили 17 случаев заболевания, позднее речь шла о 50. В итоге Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям общепита и общественного транспорта провести вакцинацию сотрудников. Деятельность кафе приостановили в январе текущего года на 60 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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