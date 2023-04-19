В Челябинске на месяц отменили один из троллейбусных маршрутов

Челябинцев предупредили об отмене одного из маршрутов троллейбуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 20 апреля до 19 мая включительно закрывается движение троллейбуса №6.

Причиной ограничений стал ремонт дорожного полотна проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной.

На время изменений челябинцы могут воспользоваться автобусом №2, трамваями №6, №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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