В Челябинске на месяц отменили один из троллейбусных маршрутов

Челябинцев предупредили об отмене одного из маршрутов троллейбуса.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 20 апреля до 19 мая включительно закрывается движение троллейбуса №6.
Причиной ограничений стал ремонт дорожного полотна проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной.
На время изменений челябинцы могут воспользоваться автобусом №2, трамваями №6, №15 с пересадкой на остановке «Театр ЧТЗ» на троллейбус №19.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube