Поели суши. Девять челябинцев заразились сальмонеллезом

У девятерых челябинцев нашли самольмонеллез после заказа ими суши.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, после поступления информации о регистрации 9 случаев сальмонеллезного энтерита среди жителей областного центра специалисты ведомства по согласованию с региональной прокуратурой провели внеплановую инспекцию в отношении индивидуального предпринимателя, специализирующегося на изготовлении и доставке готовых блюд (роллов).

В ходе проверки были установлены нарушения, которые могли способствовать распространению инфекционных заболеваний. Бизнесмену выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора на данном предприятии организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция.

Кроме того, 17 апреля Курчатовский районный суд Челябинска принял решение приостановить деятельность предприятия на 60 суток, оно передано на исполнение судебным приставам-исполнителям.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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