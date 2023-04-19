На границах Челябинского бора планируют возвести еще несколько 20-этажек

Челябинский бор продолжают окружать свечками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», план комплексной застройки территории бывшего профилактория «Солнечный» будет представлен на публичных слушаниях 27 апреля.

Напомним, во второй половине 2022 года ООО «Солнечное» и расположенный на площадях бывшего профилактория гостинично-офисный комплекс приобрел экс-депутат городской думы Николай Серсков. А в начале текущего года принадлежащая ему ГК «НикС» заключила с мэрией договор на комплексное развитие территории общей площадью 10,56 гектара, некогда занятой оздоровительным учреждением.

Именно ООО «Солнечное» и вышло с инициативой на публичные слушания.

Согласно представленным на обсуждение документам, на участке, расположенном на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова, планируется построить четыре многоквартирных дома высотой от 20 до 27 этажей и один – высотой 13-15 этажей со встроенным детским садом вместимостью около 100 мест. Кроме того, здесь же строители намерены возвести многоуровневую автостоянку с эксплуатируемой кровлей на 586 машиномест. Все это должно появиться в течение 2023-2025 годов. Если, конечно, проект получит одобрение муниципалитета.

А еще застройщик предложил построить школу вместимостью от 226 до 665 человек на участке между новой застройкой и стадионом «Инга». Правда, в пояснительной записке к проекту говорится, что этот участок находится в собственности городских властей. Поэтому строить образовательное учреждение придется мэрии за бюджетные средства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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