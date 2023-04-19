На шахте в Верхнеуральском районе вспыхнул пожар. Эвакуировали несколько сотен человек

Больше 300 шахтеров эвакуировали из-за возгорания на горном руднике в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 19 апреля, в шахте рудника «Узельгинский» (подразделение Учалинского ГОК) в Верхнеуральском районе.

По информации пресс-службы МЧС по Челябинской области, на глубине 520 метров загорелся фронтальный погрузчик. На момент возгорания в шахте находились 347 человек. 346 человек поднялись на поверхность самостоятельно. Еще одного рабочего подняли наверх сотрудники военизированной горноспасательной части. Мужчина был в стволе, где начался пожар, но не пострадал.

В настоящее время возгорание продолжают тушить. На месте от МЧС работают две единицы техники и 10 человек личного состава.

Челябинск, Виктор Елисеев

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