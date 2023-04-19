К выходным в Челябинской области похолодает

Из-за дождей на Южном Урале снизится температура.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, тепло недолго продержится в регионе. Наиболее вероятной причиной грядущего похолодания можно считать дожди, которые будут идти почти на всей территории Южного Урала следующие три дня.

Завтра, 20 апреля, ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем – 12-17 градусов выше нуля, в горах до +9 градусов Цельсия.

В пятницу, 21 апреля, дождливой ночью температура опустится до -3, +2 градусов, хотя днем осадки еще не помешают теплу – как и в четверг, в области будет +12, +17.

В ночь на субботу, 22 апреля, столбик термометра опустится к отметкам +1, +6 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется лишь до 8-13 градусов выше нуля.

В Челябинске следующие дни также будут дождливыми. Температура в четверг ночью -1, +1 градус, днем – 12-14 градусов тепла. В пятницу в областном центре днем потеплеет до +12, +14 градусов, хотя ночные температуры вряд ли будут отличаться от предыдущих суток. В субботу ночью синоптики обещают +2, +4, днем – лишь 10-12 градусов выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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