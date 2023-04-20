20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

18:00 Челябинск – Семинар «Грамотное и эффективное взаимодействие собственников жилых и нежилых помещений, Советов многоквартирных домов с управляющими организациями, контрольно-надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями» (общества «Знание», ул. Васенко, 63, актовый зал)