20 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

20.04.2023, среда
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10:00 Челябинск – ХI Уральский межрегиональный медицинский форум «Современные тенденции развития медицинской косметологии и дерматовенерологии» для врачей дерматовенерологов, косметологов, аллергологов-иммунологов, педиатров. («Конгресс-Холл», ул. Лесопарковая, 6, Зал №1)
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10:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике (ул. Кирова, 114, конференц-зал)
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10:00 Челябинск – IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Театральное творчество» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10А)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная региональным мероприятиям фестивалей программы «Российская студенческая весна» (пресс-центр ОТВ, пл. Революции, 4, четвертый этаж)
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11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная приемной кампании в вузы Челябинской области (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, девятый этаж)
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12:00 Челябинск – Заседание комитета Законодательного собрания Челябинской области по аграрной политике (ул. Кирова, 114, гербовый зал)
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13:00 Челябинск – Торжественное открытие выставки «Великий День Победы» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, Зал искусств)
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15:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Пятому юбилейному конкурсу управленцев «Лидеры России» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)
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18:00 Челябинск – Семинар «Грамотное и эффективное взаимодействие собственников жилых и нежилых помещений, Советов многоквартирных домов с управляющими организациями, контрольно-надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями» (общества «Знание», ул. Васенко, 63, актовый зал)
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