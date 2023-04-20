За сутки на Южном Урале сгорело больше 60 гектаров леса

За три недели в лесах Челябинской области зафиксировали полторы сотни пожаров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, только за прошедшие сутки на территории лесного фонда региона ликвидировано 11 пожаров на площади 61 гектар.

В тушении приняли участие 74 человека и 27 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона в лесах Южного Урала произошел 151 пожаров на площади 1 тысяча 198,57 гектара.

Напомним, пожароопасный сезон в этом году был объявлен в Челябинской области с 1 апреля. Особый противопожарный режим действует на всей территории региона с 12 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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