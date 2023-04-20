Три четверти челябинцев не хотят отдавать детей в колледж

Почти 75% южноуральцев планируют дать детям высшее образование.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС, социологи вуза решили узнать, как видят родители школьников их дальнейшие образовательные траектории. Челябинцев попросили ответить на вопрос, где, по их мнению, должны продолжить свое образование их наследники.

При этом в исследовании приняли участие родители детей школьного возраста, то есть в выборку попали как те, чей ребенок учится в первом классе, так и родители выпускников.

Стоит обратить внимание, что никто из челябинцев не считает, что его ребенок не будет продолжать обучение. Все нацелены на то, что после школы он пойдет учиться дальше. Большинство респондентов связывают дальнейшую судьбу отпрысков с высшим учебным заведением (73,8%), каждый десятый говорит об обучении ребенка в учреждении среднего профессионального образования (10,2%), на получение детьми образования за рубежом настроены 4,5% респондентов, а 11,4% еще не определились.

При этом 55,4% участников опроса считают, что их дети продолжат обучение в местных вузах. Еще 18,4% предпочли бы, чтобы ребенок учился в другом регионе.

Есть некоторые особенности выбора респондентами той или иной оценочной позиции в зависимости от социально-демографических характеристик. Родители более молодого возраста (до 35 лет) чаще, чем в среднем по массиву опрошенных, говорили о том, что после окончания школы ребенок продолжит свое обучение в вузе, поступление в который предполагает переезд в другой регион России. О поступлении в учреждение среднего профессионального образования по месту проживания чаще говорят малообеспеченные (по самооценке) жители Челябинска, а вариант поступления в учреждение среднего профессионального образования, предполагающее переезд в другой город или регион предпочитают, наоборот, высокообеспеченные респонденты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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