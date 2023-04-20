Перед судом предстанет южноуралец, пытавшийся убить собаку дочери

Житель Челябинска ответит в суде за жестокое обращение с животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель прокурора Курчатовского района Челябинска утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется в жестоком обращении с животными.

По версии следствия в октябре 2022 года нетрезвый челябинец из личной неприязни нанес собаке, принадлежащей его дочери, не менее 3 ударов ножом в область грудной клетки. По показаниям одного из свидетелей последний удар собаке изверг произвел, когда та лежала на полу, истекая кровью, и не представляла для него никакой опасности.

Благодаря тому, что собаке своевременно оказана квалифицированная ветеринарная помощь, в том числе переливание крови, ее жизнь удалось спасти. В настоящее время собака передана в частный приют.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №4 Курчатовского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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