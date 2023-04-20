В Челябинске ПДК формальдегида в воздухе превышена на 80%

В воздухе Челябинска вновь зафиксировали превышение содержания вредных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в марте 2023 года средняя месячная концентрация формальдегида в атмосфере Челябинска превысила допустимый норматив в 1,8 раза.

Максимальные из разовых концентрации, превысившие нормативные значения, составили: фторида водорода –2,1 ПДКмр, сероводорода – 4,5 ПДКмр, формальдегида – 1,3 ПДКмр, оксида углерода – 1,7 ПДКмр, оксида азота – 1,3 ПДКмр.

В Магнитогорске в среднем по городу среднемесячные концентрации формальдегида также показали превышение в 1,1 раза.

Максимальные разовые концентрации, превысившие нормативные значения, составили: взвешенных веществ – 2,2 ПДКмр, диоксида серы – 1,3 ПДКмр, оксида углерода – 1,1 ПДКмр, сероводорода – 7,4 ПДКмр, формальдегида – 1,7 ПДКмр.

В Златоусте в 1,1 раза были превышены в марте среднемесячные концентрации взвешенных веществ и формальдегида.

Максимальная разовая концентрация взвешенных веществ, превысившая нормативное значение, составила 1,2 ПДКмр.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»