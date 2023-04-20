На Южном Урале назвали первых 100-балльников ЕГЭ-2023

В Челябинской области завершился досрочный период ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, досрочный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), проводился с 20 марта по 19 апреля.

Все экзамены досрочного периода прошли в штатном режиме, без сбоев и нарушений процедуры проведения экзамена.

«Второй год подряд в Челябинской области в период проведения досрочных экзаменов есть те, кто получил максимальное количество баллов. Если год назад таких участников было трое, то на сегодняшний день по результатам досрочного периода 2023 года есть шесть 100-балльных работы: два участника сдали на высший балл ЕГЭ по русскому языку, также двое – информатику и ИКТ (КЕГЭ), на 100 баллов оценены работы математике и биологии», – прокомментировал ректор Челябинского института развития образования Андрей Барабас.

Всего досрочно в этом году сдавал 221 южноуралец: выпускники текущего года – 8, выпускники прошлых лет – 174, обучающиеся СПО – 20, обучающиеся иностранной образовательной организации – 19. Для проведения экзаменов досрочного периода были задействованы три пункта проведения экзаменов (ППЭ) в Челябинске и Магнитогорске. При проведении экзаменационной кампании применялась технология передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 1 июля. В Челябинской области на участие в нем зарегистрировались 14,5 тысяч человек, из которых 13,5 тысяч – выпускники 2023 года.

По всем вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обращаться по телефону «горячей» линии Министерства образования и науки Челябинской области: +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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