Глава СКР взял на контроль очередную экологическую проблему Южного Урала

СКР занялся «пылевыми бурями» в садах близ челябинского карьера.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре СК России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушениях экологического законодательства в Челябинской области.

«В аккаунте Информационного центра СК России оставлен комментарий о несогласии с ходом и результатами расследования уголовного дела о нарушении экологического законодательства в Челябинской области, – говорится в сообщении в телеграм-канале центра. – Сообщается, что из-за деятельности Новосмолинского карьера загрязняется окружающая среда в ряде садовых некоммерческих товариществ. Поднимающаяся бетонная пыль оседает в радиусе нескольких километров, гибнет флора, ухудшается состояние здоровья граждан, однако мер к решению проблемы не принимается».

Напомним, противостояние садоводов и промышленников началось еще в 2016 году. Именно тогда челябинцы начали жаловаться на пыль, обрушивающуюся на их садовые участки. Причиной выбросов, считают горожане, стала деятельность камнедробильного предприятия, связанного с вице-спикером Законодательного собрания Челябинской области Юрия Карликанова.

За годы «пылевой войны» урожай в располагающихся поблизости СНТ стало невозможно есть. Продать участки тоже проблематично: из-за вечных «каменных осадков» рыночная стоимость земли существенно снизилась, желающих обзавестись участком недалеко от Новосмолинского каменного карьера не наблюдается.

Садоводы уже жаловались и в мэрию, и в прокуратуру. По итогам проверки в феврале текущего года было возбуждено уголовное дело.

Но на работу предприятия это нисколько не повлияло. А на садовых домиках продолжает оседать пыль. Южноуральцы уверены, что расширение карьера и фактическое уничтожение защитной лесной полосы поставили под сомнение законность деятельности предприятия, и требуют его закрыть или хотя бы обеспечить современными пылеулавливающими установками

«Ранее Председатель СК России поставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства, – напомнили в силовом ведомстве. – ️Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о проведенном комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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