В уральских горах медуница расцвела раньше срока

Весна торопится утвердиться на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», вслед за ветреницами с почти двухнедельным опережением обычного срока на Зигальге распустилась медуница. Это растение трогается в рост еще под снегом, и как только он сойдет, спешит украсить лесные поляны, так долго бывшие черно-белыми.

«Свое русское название медуница получила за обилие сладкого нектара в цветках, привлекающего многих насекомых-опылителей. А латинское – пульмонария – образовано от слова «легкое». Считалось, что листья растения способствуют излечению от кашля и легочных заболеваний», – рассказали сотрудники национального парка.

По старинному обычаю медуницу клали под подушку новобрачным. Наши предки верили, что тогда жизнь у молодых будет долгой, а дети – здоровыми.

Челябинск, Виктор Елисеев

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