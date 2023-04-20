В десятки социальных учреждений Челябинской области направили поддельные рыбные консервы

В Челябинской области пресечен оборот фальсифицированных рыбных консервов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в апреле текущего года с помощью ФГИС «Меркурий» сотрудники ведомства установили, что одному из челябинских предпринимателей в 2020-2023 годах неоднократно поступали рыбные консервы двух производителей – ООО «Фортуна Крым» (Республика Крым, Симферополь, с. Фонтаны) и ООО «СОК-ФИШ» (Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево).

Россельхознадзором было установлено, что эти компании выпускали рыбные консервы из сырья более дешевого вида рыб, чем значилось на маркировочной этикетке.

К примеру, ООО «Фортуна Крым» в качестве сырья для производства рыбных консервов «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла» использовало сельдь.

В свою очередь, бизнесмен-южноуралец поставлял сомнительную продукцию в 23 учреждения социальной сферы Челябинской области.

Управление установило, что на остатке у предпринимателя на 14 апреля 2023 года находится 8,7 тонны рыбных консервов «Сайра ТМ Фаворит» (производства ООО «Фортуна Крым») и 1,7 тонны рыбных консервов «Сайра» и 1 тонна «Горбуша» (производства ООО «Сок-Фиш»).

В настоящее время остаток рыбных консервов изъят из оборота до решения вопроса об их дальнейшем использовании.

Информация о фактах выявления фальсифицированных рыбных консервов управление Россельхознадзора направило ГУ МВД России по Челябинской области, региональным управлению ФСБ, прокуратуре, управлению Роспотребнадзора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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