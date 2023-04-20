На Южном Урале резко замедлилась инфляция

В Челябинской области темпы роста цен снизились втрое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации по Челябинской области, в марте годовая инфляция на Южном Урале снизилась до 3,6% после 10,2% в феврале.

Основная причина существенного снижения инфляции связана с эффектом высокой базы марта прошлого года, когда произошел скачок цен на большинство товаров и услуг из-за ослабления рубля, нарушения цепочек поставок импортных товаров и ажиотажного спроса населения.

В продовольственном секторе замедление годового роста цен на свинину и мясо птицы помимо эффекта высокой базы было связано с увеличением объема производства. По этой же причине снизились темпы удорожания молока, кисломолочной продукции, творога и йогуртов. Хороший урожай пшеницы повлиял на замедление годового роста цен на макароны, а мука и вовсе стала стоить дешевле, чем год назад.

Одной из причин снижения цен на непродовольственные товары в годовом выражении стало расширение предложения новых легковых машин азиатских брендов. Свою роль также сыграли увеличение поставок по каналам параллельного импорта и сдержанный потребительский спрос. Автошины и детские кресла стали стоить дешевле, чем в марте прошлого года. Такая же ситуация сложилась на рынке электротоваров и компьютерной техники.

В сфере услуг на замедление роста цен повлияла ситуация с турпоездками. В прошлом году цены на поездки за границу существенно повысились из-за ослабления рубля и сокращения числа доступных направлений. В марте этого года по сравнению с февралем цены на туры в среднем даже снизились, что и отразилось в замедлении годового роста цен на зарубежные поездки.

По прогнозу Банка России, инфляция в стране в этом году составит 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

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