«Финал четырех» Высшей лиги баскетбола России пройдет в Челябинске

Чемпион Высшей лиги России по баскетболу определится в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», битва за чемпионство баскетбольной Высшей лиги пройдет 29 и 30 апреля в ДС «Юность». Об этом пишет телеграм-канал «Оранжевый».

В «Финале четырех» сразятся лидер регулярного чемпионата Высшей лиги «Челбаскет» (Челябинск), «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону), «Нефтехимик» (Тобольск) и «Южный Слон» (Ставрополь).

29 апреля пройдут полуфиналы, где челябинцы выйдут против клуба из Тобольска, а ростовчане сразятся со «слонами» из Ставрополя.

30 апреля пройдут игры за третье место и финал, в котором определится лучшая команда лиги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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