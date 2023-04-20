В Челябинске решили не отказываться от салюта

В Челябинске в майские праздники пройдут традиционные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия Челябинска определилась с компанией, которой предстоит организовать праздничные салюты на набережной реки Миасс 1 Мая и в День Победы. Согласно опубликованной на портале госзакупок информации, ей стало ООО «Пирком» (Челябинск).

Фейерверки по традиции начнутся в 22:00. Минимальная продолжительность акции составит 10 минут.

1 Мая челябинцы смогут увидеть «кометы» из разноцветных искр, «пионы», разноцветные «хвосты», «ромашки», «плавающие звезды» и другие огненные фигуры. 9 Мая акцент планируется сделать на «пионах», красной и белой «сферах с хвостом» и «кометах». Кроме того, в День Победы фейерверк будут сопровождать музыкальные композиции.

По окончании акции подрядчик обязан будет очистить место запуска от мусора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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