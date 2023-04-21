21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

21.04.2023, пятница
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09:00 Челябинск – Открытие молодежного образовательного форума «Время молодых» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, актовый зал)
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09:00 Челябинск – Регистрация на всероссийскую научно-практическую конференцию «Духовные аспекты национальной безопасности России». Открытие конференции в 10 часов (гранд-отель ВИДГОФ, пр. Ленина 26А)
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10:00 Челябинск – Открытие всероссийской научно-практической конференции «Духовные аспекты национальной безопасности России» (гранд-отель ВИДГОФ, пр. Ленина 26А)
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10:00 Челябинск – IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Инструментальное творчество» (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)
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14:00 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов; сбор СМИ в 13:30)
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18:00 Челябинск – Встреча с Андреем Старцевым, скульптором, графиком, ювелиром, автором герба Челябинска, одним из авторов выставки «Уральское чудо. Каменный цветок» (Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, восточная башня, большой выставочный зал)
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