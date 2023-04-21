21 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

14:00 Челябинск – Церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Челябинской области с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера (резиденция губернатора Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов; сбор СМИ в 13:30)