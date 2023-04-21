Александр Вагнер утвержден в должности ректора ЮУрГУ

Александр Вагнер

утвержден в должности ректора Южно-Уральского госуниверситета.

Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ о назначении на должность ректора ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» Александра Рудольфовича Вагнера с 21 апреля 2023 года по 20 апреля 2028 года.

Напомним, контракт предыдущего ректора ЮУрГУ Александра Шестакова истек 22 июня 2022 года. Он перешел на должность президента вуза.

Вагнер исполняет обязанности руководителя вуза с 23 июня 2022 года.

Александр Вагнер в 2006 году окончил Томский политехнический университет, в 2009 году получил степень кандидата физико-математических наук.

После окончания вуза работал в нем на различных должностях – от инженера до проректора по образовательной деятельности .

В 2020 году назначен проректором Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Последняя должность перед назначением в ЮУрГУ – директор Политехнического института (Школы) ДВФУ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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