Утром пятницы челябинцы остались без маршруток

Челябинцы столкнулись с транспортным коллапсом из-за религиозного праздника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», значительное число маршрутных такси остались сегодня, 21 апреля, «на приколе». В результате многие горожане опоздали на работу.

Челябинцы делятся возмущением в социальных сетях. По словам южноуральцев, некоторые микрорайоны остались практически без общественного транспорта. На остановках скопились толпы нервничающих пассажиров. Таксисты, в свою очередь, моментально подняли цены на свои услуги: по словам горожан, стоимость поездки выросла в 2-4 раза.

Причиной транспортного коллапса стало празднование водителями маршруток Ураза-байрама – одного из главных мусульманских праздников.

Этот праздник знаменует окончание Рамадана – 30-дневного поста, во время которого мусульмане отказываются от пищи и воды в светлое время суток. В этом году Праздник разговения пришелся на 21 апреля. В этот день разрешается употребление в пищу любых блюд, допустимых в исламе. Но разговению обязательно должно предшествовать участие в общей молитве, которая начинается в мечетях Челябинска с 7 часов утра, аккурат в преддверии утреннего часа пик, когда большая часть южноуральцев едет на работу или на учебу.

Между тем, значительная часть водителей маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу, являются выходцами из стран ближнего зарубежья, исповедующих ислам.

В мэрии не стали комментировать произошедший сегодня транспортный коллапс, сославшись на передачу полномочий по транспортному обслуживанию горожан региональным властям.

В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», заявили, что частные перевозчики, обслуживающие маршруты общественного транспорта, будут оштрафованы за невыход водителей на рейс.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»