За полторы недели число случаев кори на Южном Урале утроилось

В Челябинской области диагноз «корь» подтвердился у шести человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори в ряде регионов России, а также в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан). Об этом заявили представители управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным санврачей, с начала года в регионе зарегистрировано 6 случаев кори. Всего, как рассказала вчера глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболевание выявлено в 44 субъектах РФ. Вместе с тем, по словам руководителя ведомства, во введении ограничительных мероприятий на данный момент нет необходимости.

О первых случаях заболевания корью на Южном Урале в 2023 году в Роспотребнадзоре сообщили 11 апреля. Тогда речь шла о прилетевшем в Челябинск двухлетнем ребенке, контактировавшем в Москве с заболевшим, а также враче, не покидавшем регион.

Челябинск, Виктор Елисеев

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