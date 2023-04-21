Число нападений клещей в Челябинской области превысило три с половиной сотни

Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло за неделю втрое.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 14 апреля в медицинские организации региона обратилось 355 жителей области, пострадавших от укуса клещей, в том числе 160 детей.
Нападение клещей отмечено в 35 муниципальных образованиях.
Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.
С целью предупреждения заболеваемости клещевым энцефалитом в Челябинской области проводится массовая иммунизация населения. Проводится расчистка с последующей противоклещевой обработкой территорий массового посещения людьми.
Южноуральцам рекомендуется проводить обработки садовых и дачных участков, огородов по договору с дезучреждениями, либо самим, используя разрешенные для индивидуального применения средства («Медилис-ципер», «Цифокс»).
Челябинск, Виктор Елисеев
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