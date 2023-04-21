В Ленинском районе Челябинска закрывают трамвайный маршрут

Один из трамвайных маршрутов Челябинска изменит схему движения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ», в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей, с 24 апреля до окончания работ движение трамвайного маршрута №18 будет изменено.

Трамваи проследуют от ЧМК через улицу Горького до разворотного кольца на улице Харлова, после чего направятся в противоположном направлении.

Для поездок в Ленинский район на остановке «Улица Харлова» можно пересесть на маршруты №12 и №22.

Челябинск, Виктор Елисеев

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