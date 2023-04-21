К Радонице в Челябинске и Копейске запустят дополнительные маршруты к кладбищам

В предстоящие выходные и Родительский день в Челябинске и Копейске запустят спецмаршруты до кладбищ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», Радоница – традиционный день поминовения усопших, отмечаемый во вторник после Светлой Седмицы.

Однако у жителей Челябинска возможность без проблем добраться до погостов и почтить умерших родственников появится уже в предстоящие выходные дни.

В Челябинске 22-23 апреля до Градского кладбища может будет доехать на автобусе №94. «Чичерина – Градское кладбище», который будет работать с 10:00 до 18:00 каждые 15 минут.

До Преображенского кладбища организуют автобусный маршрут №95 «Чичерина – Преображенское кладбище», с 09:30 до 18:30, каждые 60 минут.

Во вторник, 25 апреля, автобус №94 будет работать с 09:00 до 19:00 каждые 6-12 минут. Автобус №95 – с 09:00 до 19:00 каждые 15-30 минут.

Посадка на автобусы №94 и №95 будет организована на улице Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.

Подробное расписание будет размещено на сайте gortrans74.ru

В Копейске в Радоницу на кладбище в поселке Горняк пустят два автобуса:

маршрут «Автовокзал – кладбище в поселке Горняк», с 09:30 до 20:30 каждые 10-15 минут;

автобус «Храм Святого Сергия Радонежского – кладбище в поселке Горняк» в 11:00.

На Старокамышинское кладбище можно будет добраться на автобусе «Автовокзал – Железнодорожный – Старокамышинское кладбище – Старокамышинск», с 09:00 до 18:00 каждые 30 минут.

К кладбищу в посёлке Шахты №201 можно проследовать на автобус №10. Который будет останавливаться напротив погоста.

Челябинск, Виктор Елисеев

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