В День Победы перед челябинцами выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина

В Челябинске в концерте к Дню Победы выступят Сергей Безруков и Полина Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», популярные артисты примут участие в концерте, предваряющем праздничный фейерверк 9 мая.

Основная часть торжеств на площади у Торгового центра, получившая название «Стихи и песни Победы», начнется в 19:00. Сначала горожане смогут увидеть номера, подготовленные местными творческими коллективами. В 20:00 перед челябинцами выступят Сергей Безруков и рок-группа «Крестный папа». В 21:00 начнется выступление Полины Гагариной.

По окончании концерта, в 22:00, на набережной реки Миасс состоится праздничный салют.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»