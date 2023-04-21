В пригороде Челябинска шестой день горит свалка

Пожар на закрытой свалке в Коркинском муниципальном округе не могут потушить с выходных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожар на свалке в поселке Роза начался в субботу, 15 апреля. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях.

По словам розинцев, к вечеру 15 апреля в поселке из-за смога не было видно фонарей, а воздух пропитался удушливым, ядовитым запахом.

В администрации округа сообщают, что огонь на свалку, закрытую в 2019 году, перекинулся с горевшего рядом камыша. Этому способствовала сухая трава на полигоне.

Согласно информации МЧС, открытое горение удалось сбить во вторник, 18 апреля. Но огромные завалы мусора продолжают тлеть. В настоящее время сохранившиеся очаги пытаются засыпать инертным грунтом.

Однако пока справиться с пожаром окончательно не удается. Жители продолжают жалуваться на ядовитый смог.

Челябинск, Виктор Елисеев

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