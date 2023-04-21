Тренерский штаб «Трактора» отправляют в отставку

В Челябинске закончилось заседание совета директоров ХК «Трактор» по итогам провального сезона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», результат выступления команды в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2022/2023 годов признан неудовлетворительным. Такую оценку дал в ходе сегодняшнего заседания совет директоров клуба.

Напомним, в завершающемся сезоне челябинские хоккеисты не сумели пробиться в плей-офф чемпионата, заняв в итоге 9-е место в Восточной конференции КХЛ.

«Работа тренерского штаба, возглавляемого Анваром Гатиятулиным, признана неудовлетворительной, – сообщили в пресс-службе «черно-белых». – Принято решение не продлять контракты со всеми представителями тренерского штаба «Трактора». У Анвара Гатиятулина продолжает действовать контракт до конца сезона 2023/24».

В ближайшее время генеральный менеджер клуба Алексей Волков (занял эту позицию в феврале текущего года) представит кандидатуры в новый тренерский штаб.

Челябинск, Виктор Елисеев

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