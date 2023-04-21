По следам аварии на шахте «Южуралзолота» возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм в шахте двумя горнорабочими.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, было возбуждено по материалам доследственной проверки.

Напомним, в марте 2023 года в шахте дочернего предприятия ГК «Южуралзолото» в Пласте при проведении буровзрывных работ получили травмы двое горнорабочих. Мужчины получили контузию, также у них пострадали внутренние органы и глаза.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и виновных. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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