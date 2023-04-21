Челябинские профсоюзы отказались от первомайского шествия

1 мая в Челябинске не будет массовых профсоюзных мероприятий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», публичных массовых мероприятий 1 мая текущего года в Челябинске не планируется. Об этом сообщили представители Федерации профсоюзов Челябинской области.
Напомним, традиционно в международный День солидарности трудящихся проходят шествие и митинг-концерт, а также мероприятия во всех районах города. Так, год назад, после «ковидной» паузы, помимо общегородских мероприятий, была организована масса концертов и праздничных мероприятий районного масштаба.
Однако в этом году профсоюзы решили от акций отказаться. Будут ли организованы какие-то праздничные акции со стороны властей города и районных администраций, пока неизвестно.
Вместе с тем, праздничный фейерверк на набережной реки Миасс на вечер 1 мая запланирован.
Челябинск, Виктор Елисеев
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