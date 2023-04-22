22-24 апреля ожидаются следующие события – Челябинск

22.04.2023, суббота

10:00 Челябинск – IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинации «Вокальное творчество» (ДК «Сокол», пос. Аэропорт, ул. 1-я Увельская, 1)

10:00 Челябинск – IV городской фестиваль-смотр клубных формирований муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа «АРТ-ФОРУМ» в номинациях «Театральное творчество» и «Цирковое творчество» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

11:00 Челябинск – Клуб «Литературная мастерская»: Сергей Эйзенштейн и Александр Невский: как история становится искусством (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел обслуживания)

13:00 Челябинск – Ежегодный фестиваль детских проектов «Технодефиле» (Международный институт дизайна и сервиса, ул. Ворошилова, 12)

17:00 Челябинск – Финальные поединки Всероссийского турнира по боксу класса А – «Кубок Танкограда» (ДС «Юность», Свердловский пр., 51)

23.04.2023, воскресенье

10:30 Челябинск – День открытых дверей ЧелГУ (ЧелГУ, ул. Бр. Кашириных, 129)

12:00 Челябинск – Встреча с ректором ЧелГУ Сергеем Таскаевым (ЧелГУ, театральный корпус, ул. Бр. Кашириных, 129)

12:00 Челябинск – Встреча с будущими абитуриентами колледжа ЧелГУ (колледж ЧелГУ, ул. Кронштадтская, 10, актовый зал)

13:00 Челябинск – Церемония закрытия сезона Тотального диктанта 2023 (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

18:00 Челябинск – Ппремьеру спектакля молодежного православного театра «Белая Птица» по пьесе Златы Деминой «Бог любит» (Челябинское епархиальное управление, ул. Кыштымская, 34)

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