В Челябинске перевернулась маршрутка. Шесть человек пострадали

На северо-западе Челябинска маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня, 22 апреля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной в Курчатовском районе областного центра. Момент ДТП попал на запись камеры уличного наблюдения.

Судя по видео, маршрутный микроавтобус, следовавший по маршруту №76, начал поворот на Солнечную, когда в него врезался легковой автомобиль «Мицубиси», следовавший по этой же улице. От удара маршрутка рухнула на бок.

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров микроавтобуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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