Железнодорожная станция Златоуста осталась без электричества

В Златоусте из-за аварии обесточена железнодорожная станция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла в субботу, 22 апреля, на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечной в Курчатовском районе областного центра. Момент ДТП попал на запись камеры уличного наблюдения.

«На станции Златоуст Южно-Уральской железной дороги токоприемником грузового поезда 2110 повреждены контактные сети, в связи с этим станция обесточена», – рассказали в надзорном ведомстве.

Причины происшествия устанавливаются. Пострадавших в результате инцидента нет. Движение на станции организовано тепловозами.

Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал Златоустовский транспортный прокурор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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