Челябинские волейболистки поборются за «бронзу» Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Метар» не смогли одолеть одноклубниц из Москвы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, «Динамо-Метар» поборется за бронзовые медали чемпионата России по волейболу.

«Вчера, 22 апреля, состоялся 3 матч серии 1/2 финала Чемпионата России по волейболу среди женских команд PARI Суперлига, – уточнили в ведомстве. – При переполненных трибунах спорткомплекса «Метар-Спорт» челябинские волейболистки дали бой титулованному сопернику «Динамо» (Москва). Нашим девушкам не хватило совсем чуть-чуть опыта в концовках. Матч завершился победой гостей в трех партиях».

Напомним, первые две встречи полуфинала проходили в Москве. В них челябинки оба раза проиграли в трех партиях. В Челябинске девушки сумели дать бой москвичкам в первых двух партиях, закончившихся со счетом 28:26 в пользу гостей. На третью партию уралочкам сил уже не хватило, и они уступили со счетом 17:25.

Впереди у челябинской команды матчи за «бронзу», соперник определится в ближайшее время по результатам серии «Протон» (Саратов) vs Локомотив (Калининград).

Челябинск, Виктор Елисеев

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