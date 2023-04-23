В СКР заинтересовались судьбой дома в Златоусте, в стену которого врезалась фура

Южноуральцы пожаловались председателю СКР на нежелание чиновников ремонтировать разрушенную в результате ДТП стену жилой пятиэтажки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением о непринятии мер к восстановлению прав жильцов многоквартирного дома в Златоусте.

Жители пятиэтажки обратились с жалобой в приемную СКР в социальных сетях. Они рассказали, что 13 апреля текущего года в многоквартирный дом, где они живут, врезалась фура. После столкновения автомобиль загорелся, водитель погиб. Пострадало и здание: по словам жильцов, внешняя стена дома разрушилась, повреждены коммуникации горячего водоснабжения и отопления. «Уполномоченные структуры мер к ликвидации последствий аварии не принимают», – заявляют южноуральцы. Известно, что управляющая компания, обслуживающая дом, обращалась в мэрию Златоуста с просьбой выделить на ремонт стены деньги из бюджета муниципалитета. Однако городские власти заявили, что повреждение не является критическим, посоветовав оплатить ремонтные работы за счет средств, предназначенных для текущего и капитального ремонтов.

В следственном управлении СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.

️Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить об установленных на данный момент обстоятельствах, а также о принятом по результатам проверки процессуальном решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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