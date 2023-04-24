Власти Челябинска объявили о завершении отопительного сезона

Мэрия Челябинска анонсировала завершение отопительного сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отопление могут начать отключать уже в ближайшую среду, 26 апреля. Об этом заявил заместитель главы Челябинска по коммунальному хозяйству Александр Астахов.

Чиновник напомнил, что, согласно постановлению правительства России, отопительный сезон может быть завершен, если в течение пяти дней подряд среднесуточные температуры превышают +8 градусов по Цельсию.

«С минувшей пятницы мы фиксируем температуру выше 8 градусов, – рассказал вице-мэр. – На этой неделе погода тоже обещает быть теплой. Поэтому уже в среду можно начать отключать отопление».

Впрочем, стоит отметить, что в ближайшие выходные в городе, согласно прогнозам синоптиков, может похолодать: днем ожидается не выше +13 градусов. Поэтому не исключено, что власти Челябинска могут подождать с принятием окончательного решения еще некоторое время.

Отметим, что горожане жалуются на жару в квартирах с начала апреля. По словам челябинцев, батареи в жилых помещениях настолько горячие, как будто продолжается зима. К тому же южноуральцы опасаются, что платить за «курортные» температуры придется из собственного кармана, так как энергетики вполне могут выставить счета за «перетоп».

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»