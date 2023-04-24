На южноуральском участке М-5 ограничат движение

Ограничивается дорожное движение в двух районах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ Упрдор «Южный Урал», в связи с проведением работ по ремонту автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке 1829 км – 1844 км (в Чебаркульском и Сосновском районах, соответственно) вводится временное ограничение движения по одной полосе проезда с 26 апреля по 20 августа 2023 года.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и внимательно следить за дорожными знаками.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»