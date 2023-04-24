В Челябинске пройдут четыре репетиции творческой части парада Победы

Почти всю неделю в Челябинске будут идти репетиции эпилога торжественного построения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на этой неделе на площади Революции пройдут репетиции творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге парада Победы.

Подготовительные выступления творческих коллективов пройдут 24 и 25, а также 27 и 28 апреля с 18:00 до 2:.00.

«Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиций (движение транспорта по проспекта Ленина ограничено не будет)", – подчеркнули представители городских властей.

Челябинцев просят заранее планировать свой маршрут передвижения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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