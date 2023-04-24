В родительский день въезд на кладбища Челябинска запретят

В Радоницу по челябинским кладбищам передвигаться можно будет только пешком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 25 апреля, когда православные будут отмечать День поминовения усопших (Радоницу), въезд на городские погосты будет закрыт. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Чиновник уточнил, что передвигаться по кладбищу можно будет только пешком и призвал горожан учитывать эту информацию при посещении захоронений.

Напомним, завтра в Челябинске запустят дополнительные автобусные рейсы до городских кладбищ. До Градского кладбища можно будет добраться на автобусе №94. «Чичерина – Градское кладбище», который будет работать с 09:00 до 19:00 каждые 6-12 минут..

До Преображенского кладбища организуют автобусный маршрут №95 «Чичерина – Преображенское кладбище», с 09:00 до 19:00 каждые 15-30 минут.

Челябинск, Виктор Елисеев

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