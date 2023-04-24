Каждый пятый южноуралец не расстается с сигаретой

Больше 20% жителей Челябинской области курят.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область оказалась в числе наименее курящих регионов Урала, если оценивать долю курящего населения в общем числе жителей регионов. Об этом пишет телеграм-канал «Глав.Индекс».

Наиболее благополучным в УрФО оказался Ханты-Мансийский автономный округ, единственный регион, где курит менее 20% населения. В Югре курильщиков в 2022 году оказалось 18,6% (мужчин – 33,8%, женщин – 7,3%). За год от сигарет отказались 3,8% жителей.

Челябинская область с 20,1% занимает вторую позицию. Среди мужчин-южноуральцев продолжают курить 36,4%, среди женщин – 9,5%. При этом за год доля курильщиков снизилась на 4,1%.

В Свердловской области курят 20,6% жителей (мужчин – 37,1%, женщин – 9,4%). За год доля курящего населения снизилась на 4,7 процентного пункта.

Тюменская область находится на четвертом месте с 21,1% курильщиков (мужчин – 37,5%, женщин – 9,4%). За год их доля выросла на 0,8 процентного пункта. И это единственный регион, где отмечена положительная динамика.

В Курганской области продолжают курить 21,2% жителей (мужчин – 39,8%, женщин – 8,9%). Снижение за год составило 0,4%.

Наконец, самым курящим на Урале оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь в 2022 году курили 21,4% населения (мужчин – 38,9%, женщин – 8%). За год доля курильщиков снизилась на Ямале на 0,6 процентного пункта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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