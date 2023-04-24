Основательница южноуральской финансовой пирамиды пыталась выйти из колонии

Суд отказал мошеннице из Челябинской области в досрочном освобождении из колонии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, основательница «Центра финансовой помощи» просила заменить неотбытую часть срока на более мягкое наказание – ограничение свободы.

Напомним, летом 2018 года суд признал женщину виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении более 250 лиц, проживающих в Челябинской области и за ее пределами.

Было установлено, что с 2012 по 2015 годы, являясь председателем созданного по принципу финансовой пирамиды кооператива «Центр финансовой помощи», бизнесвумен присвоила свыше 80 миллионов рублей, доверенных ей пайщиками. Жертвами аферистки стали, в основном, пожилые люди.

После оглашения судебного решения, приговорившего ее к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, женщина пыталась добиться оправдания в судах вышестоящих инстанций. Но безуспешно. В январе 2019 года приговор вступил в законную силу.

Спустя четыре года предпринимательница обратилась в суд с просьбой заменить неотбытый срок ограничением свободы. Не согласившись с заявленным ходатайством, прокурор указал, что осужденная в период отбывания наказания дважды нарушила режимные требования, надлежащих мер по возмещению вреда потерпевшим не предпринимает. При этом ряд из обманутых ею граждан к настоящему времени скончались в силу преклонного возраста.

Металлургический районный суд Челябинска, посчитав доводы прокурора обоснованными, вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Принятое судом решение не вступило в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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