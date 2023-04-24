Рейтинг WTA: челябинка стала третьей ракеткой России

Челябинская теннисистка улучшила позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 апреля, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток в одиночном разряде.

По итогам 52 недель (результаты выступления спортсменок за это время учитываются при составлении рейтинга) челябинка Екатерина Александрова улучшила свои позиции, поднявшись с 18-й на 17-ю строчку с 2075 очками. Это третий результат среди российских теннисисток.

Лучшей, по-прежнему, остается Дарья Касаткина (3505 очков и 8-е место). Вторая ракетка России – Вероника Кудерметова (2280 очков, 13-е место). Незначительно отстает от Александровой россиянка Людмила Самсонова (2062 очка, 18-е место). До этого она занимала 15-ю строчку рейтинга.

Первое место рейтинга сохраняет за собой теннисистка из Польши Ига Свёнтек (8975 очков). За ней идут белоруска Арина Соболенко (6891) и американка Джессика Пегула (5735).

Челябинск, Виктор Елисеев

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